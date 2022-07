«Apropos» – der tägliche Podcast – Ist das Urteil das Ende des Rockerkriegs in der Schweiz – oder erst der Anfang? In Bern fiel gestern das Urteil im Prozess zwischen den Hells Angels und den Bandidos. Der Prozess brachte die Staatsgewalt an den Anschlag. Wie geht es nun weiter? Philipp Loser als Host Michael Bucher als Gast Mirja Gabathuler

Um halb eins am Mittag heulten auf der Berner Schützenmatte 300 Motoren auf. Die Rockergruppen zogen ab, als die Angeklagten aus dem Berner Amtshaus traten. 22 Mitglieder der teils verfeindeten Motorradgangs Hells Angels, Bandidos und Broncos waren vor Gericht angeklagt – am Donnerstag Vormittag gab es 5 Freisprüche, drei Gefängnisstrafen und viele bedingte Strafen. Vor dem Gerichtssaal: Ein riesiges Polizeiaufgebot um Krawalle wie zum Prozessauftakt Ende Mai zu verhindern.

Mit dem Prozess erhielt die Öffentlichkeit einen Einblick in eine verschwiegene Szene – und erschrak dabei. Was bedeutet dieses Urteil für die Rockerszene und ihre Verstrickung in kriminelle Machenschaften? Wie konnte die Situation ausserhalb des Gerichtssaals so aus dem Ruder laufen? Und ist das Urteil das Ende eines Streits – oder der Anfang eines nächsten Konflikts? Darüber spricht Michael Bucher, Redaktor der «Berner Zeitung» und des «Bund» in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.

Michael Bucher schreibt für das Ressort Bern von «Bund» und Berner Zeitung. Er berichtet schwerpunktmässig über Kriminalität, Polizeithemen und Gerichtsfälle. Mehr Infos @MichuBucher Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

