Gastrokolumne Angerichtet – Ist das wirklich die beste Pizza der Stadt? In Winterthur und Umgebung leisten einige Pizzerias ausgezeichnete Arbeit. Wie stehts nun um die Vorschusslorbeeren fürs Incontro in der Nähe der Zeughauswiese? Urs Stanger

Die Pizza-Zutaten sind im Incontro aus einer langen Liste frei wählbar. Foto: Urs Stanger

Als es vor gut drei Jahren für Redaktorinnen und Redaktoren darum ging, im «Landboten» ein paar Zeilen über ihre Lieblingsbeizen zu schreiben, brauchte die geschätzte Kollegin Lisa Antonelli nur vier Worte und ein Satzzeichen: «Beste Pizza der Stadt!» Kürzlich schwärmte ein Freund, der schon in manchem Restaurant zu Gast war, von der Pizzeria Incontro. Was also ist dran an der Sache?

Seit 22 Jahren führt die Familie Cichello an der Langgasse 40 nahe der Zeughauswiese einen italienischen Feinkostladen, vor sieben Jahren wurde er um die Pizzeria mit Holzofen erweitert. Die Lage an der viel befahrenen Breitestrasse ist alles andere als lauschig. Trotzdem nimmt man im Sommer natürlich in der Gartenwirtschaft Platz, die an diesem Mittwochmittag sehr gut besetzt ist. Ein Geheimtipp scheint das Incontro nicht mehr zu sein.

Frisch und gross: der gemischte Salat als Vorspeise für 7.50 Franken. Foto: Urs Stanger

Ein Blick in die Speisekarte genügt, um zu merken, dass hier nur eine Art Hauptgang verfügbar ist: Pizza. Man konzentriert sich auf die Spezialität des Hauses, falsch ist das grundsätzlich nie. Die Auswahl an Vorspeisen kommt etwas vielfältiger daher. Wir bleiben jedoch eintönig und wählen je einen grünen (6.50 Franken) und einen gemischten Salat (7.50). Alles sehr frisch; von der schmackhaften Sauce ist reichlich vorhanden, was mir mehr passt als dem Junior.

Nun zur Hauptsache. Ein massiver Vorteil des Incontro: Die Pizza-Zutaten sind aus einer langen Liste frei wählbar, vier sind im Preis von 18 Franken inbegriffen. Kein schlechtes Gewissen mehr, wenn man als Speisekarten-Abweichler zusätzlich Speck oder lieber keine Kapern möchte. Für mich gabs deshalb freie Fahrt zur ultimativen Pizza: Gorgonzola, scharfe Salami, Zwiebeln und Oliven. «Etwas Nduja dazu?», fragt die nette Bedienung. Noch nie gehabt, aber warum nicht. Die Streichsalami verlieh zusätzliche Würze. Das Resultat: Fairer Preis für ausgezeichnetes Essen, Geschmack und Konsistenz des Teiges sehr gut, nicht zu knapp und nicht zu deftig belegt, Qualität der Zutaten hervorragend, wie alle am Tisch bestätigten.

Und wo steht jetzt das Incontro im persönlichen Pizza-Ranking der Region? In den Top 3 auf jeden Fall, mit Tendenz zu Gold.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

