FC-Winterthur-Kenner – Ist der Aufstieg das Ende von Schützi TV? Thomas Gerber begleitet den FC Winterthur seit Jahren mit der Kamera. Nun kündigt er seine «wahrscheinlich» letzte Folge an. Rafael Rohner

Thomas Gerber an der Aufstiegsfeier am vergangenen Sonntag im Stadion Schützenwiese. Foto: Roger Hofstetter

Mit seinem Schützi TV gewährt Thomas Gerber intimste Einblicke ins Innenleben des FC Winterthur. Nach dem Aufstieg war er mit den Spielern im Mannschaftsbus und filmte sie dabei, wie sie Tunahan Çiçek anriefen. Der ehemalige Spieler des FCW hatte mit seinen beiden Toren für Vaduz gegen Aarau den direkten Aufstieg erst ermöglicht. Die Spieler des FCW jubelten ihm deshalb ausser sich vor Freude zu. «I love you Çiçek!», schrie einer.

Am Montagabend stand Thomas Gerber für einmal nicht selber hinter der Kamera, sondern vor der Kamera. In einem Beitrag von «10 vor 10» sprach er darüber, was der Aufstieg für den FC Winterthur bedeutet – «macht sicher Sinn für ein Jahr oder zwei oder für ewig».

Gegen Ende des Beitrags überrascht er allerdings mit einer Aussage. Der «ultimative Film» über den Aufstieg, an welchem er arbeite, sei wahrscheinlich die letzte Folge von Schützi TV. «In der Super League verträgt es kein Hobby-TV. Da muss man einen neuen Weg finden.» Aber auch das finde er gut. «Ich hatte tolle 13 bis 14 Jahre. Jetzt gibt es etwas Neues.» Auf die Frage des Journalisten, ob das auch wehtue, antwortet Thomas Gerber dann aber mit nur einem Wort: «sehr».

Das erste Mal war Thomas Gerber 2005 oder 2006 auf der Schützi, wie der ehemalige SRF-Sport-Mitarbeiter kürzlich zum «Landbote» sagte. «Die Schützenwiese und der FCW waren für mich immer eine schöne Alternative zum europäischen Spitzenfussball.»

In einem Facebook-Beitrag kann Gerber seine Fans immerhin ein bisschen beruhigen. Dort schreibt er: In der bisherigen Form werde Schützi TV zwar nicht mehr möglich sein. «Aber es gibt sicher neue Wege.»

