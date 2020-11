Unterschätzte Frauen – Ist der Langlauf-Sport frauenfeindlich? Frauen müssen im Weltcup seit 66 Jahren über kürzere Distanzen als Männer starten. Dabei gilt im Sport: Je länger die Distanz, desto geringer der Geschlechterunterschied. Christian Brüngger

Führt das Frauen-Feld fast immer an: Die Norwegerin Therese Johaug. Foto: Getty Images

Der internationale Skiverband FIS führt eine Untergruppe Frauenlanglauf. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Der grösste Erfolg dieses Gremiums bestand in jüngster Zeit darin, dass die FIS im Englischen statt von «ladies» nun von «women» spricht und schreibt. «Ladies» kann einen unerwünschten Unterton haben. Und selbst der globale Skiverband, der von alten, weissen Männern dominiert wird, will keinesfalls in die Sexistenfalle tappen.

Generell aber zählt dieser Boys Club das Frauen-Langlaufen weniger zu seinen Kernthemen. Darum dürfen zwar seit 1954 auch Frauen im Weltcup dabei sein, seit nunmehr 66 Jahren bloss über kürzere Distanzen als die Männer – den Sprint ausgenommen. Während die Männer im extremsten Fall also 50 km Schaulaufen und ganz viel TV-Präsenz erhalten, müssen sich die Frauen mit maximal 30 km begnügen – seit 1989. Davor traute man ihnen bloss eine Länge von maximal 20 km zu.

Die Top-Funktionäre zählen das Frauen-Langlaufen weniger zu ihren Kernthemen.

Diese Ungleichheit der Geschlechter offenbart sich auch in der Startzeit: Die Frauen werden meist vor den Männern ins Rennen geschickt und praktisch nie zur TV-Prime-Time. Fast immer werden die Männer also prominenter präsentiert. Dabei ist das Interesse keineswegs so einseitig, wie es die Programmierung suggeriert.

Gerade in Norwegen, dem wichtigsten Langlaufland, waren die Einschaltquoten der Frauen zuletzt höher als jene der Männer. Auch bezüglich Einkommen verdienen norwegische Top-Langläuferinnen mittlerweile eher mehr als ihre Nationalteamkollegen.

Die Norwegerinnen sind sich uneins

Dass das Langlaufen inzwischen zu den wenigen Ausdauersportarten zählt, in denen die Frauen über kürzere Distanzen antreten als die Männer, hängt auch mit den einflussreichen Norwegern zusammen. Denn bezüglich gleicher Distanz sind sie geteilter Meinung, gerade die Athletinnen. Die Athleten interessiert das Thema generell kaum.

Freudensprünge an der WM 2019: Ingvild Flugstad Ostberg (links/2.), Therese Johaug (Mitte/1.)) und Frida Karlsson nach den 30 km. Foto: Getty Images

Doch von den Norwegerinnen müsste wohl ein Pressing erfolgen, damit sich die FIS-Herren bewegen würden. Aber ausgerechnet die prestigeträchtigste Disziplin, die Staffel über 4 x 5 km (bei den Männern ist es an Grossanlässen die doppelte Distanz), verdeutlicht die unterschiedlichen Positionen. 5 km können sowohl Sprinterinnen wie Ausdauerspezialistinnen rasant bewältigen.

Die klare Botschaft der Forscher

Entsprechend würden sich die Sprinterinnen um ihre Staffel-Chancen bringen, wenn sie für gleich lange Distanzen plädierten. Darum stammt der neuste Aufruf für dieselben Distanzen im Weltcup wenig überraschend von einer Amerikanerin, also Nicht-Norwegerin. Es handelt sich übrigens um eine Eigenart des Weltcups: In den Langdistanz-Rennen starten Frauen wie Männer über die gleichen Distanzen.

Dies ist der offensichtlichste Beleg, dass der Unterschied keineswegs fehlender Fitness der Frauen geschuldet ist. Die Wissenschaft konnte im Gegenteil zeigen: Je länger ein Rennen dauert, desto kleiner wird der Leistungsunterschied zwischen Mann und Frau. Darum sind die besten Ultramarathonläuferinnen fast auf gleichem Niveau wie ihre Profikollegen. Und im Langdistanz-Schwimmen sind Frauen im Schnitt gleich gut oder gar einen Tick schneller.

Erfahrung macht Sportlerinnen weiser – Sportler nicht.

Zum Bild der starken Frau passen Daten aus dem Laufbereich. Wissenschaftler stellten fest, dass Marathonläuferinnen in den zweiten 21,1 km weniger Geschwindigkeit einbüssen als Männer. Oder anders formuliert: Männer gehen einen Marathon schneller als Frauen an und verlieren im Verhältnis mehr Zeit zum Schluss hin.

Gemäss einer dänischen Studie von 2014 mit 1,82 Millionen Resultaten sind Frauen exakt 18,69 Prozent besser als Männer darin, ein gleichmässiges Tempo zu wählen. Und ein konstant (hohes) Tempo ist der Schlüssel zu Bestzeiten.

Nur hat die Wissenschaft auch gezeigt: Erfahrung hilft zwar beim Einteilen des Tempos. Selbst erfahrene Sportler aber beginnen im Vergleich zu erfahrenen Sportlerinnen schneller und bauen zum Schluss hin stärker ab. Erfahrung macht den Sportler nicht zwingend weiser – im Gegensatz zur Sportlerin. Auch dieser Umstand spricht dafür, dass der Distanz-Unterschied im Langlauf zwischen Frauen und Männern primär der Tradition und fehlendem Funktionärsinteresse geschuldet ist.