Kolumne von Markus Somm - Ist die CVP nun die bessere Mitte?

Auf ihn, den besten Parteipräsidenten der Schweiz, kommt es an: Gerhard Pfister an der Delegiertenversammlung der CVP Schweiz in Unterägeri zur Namensänderung in «Die Mitte» im November 2020. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Vor gut einem Jahr kam inner- und ausserhalb der damaligen CVP die Diskussion auf, ob es eine gute Idee wäre, wenn sie ihren Namen aufgäbe, insbesondere das heilige C. Auch ich war skeptisch – ja, ich übertrieb es wohl: «Ohne C geht die CVP unter» titelte ich in dieser Zeitung und meinte das ernst. Ein Jahr danach heisst die CVP trotzdem «Die Mitte» – und eine erste Bilanz drängt sich auf.

Was die Wahlen seither betrifft, fällt ein Urteil schwer, zu widersprüchlich sind die Ergebnisse: In Solothurn verlor die Partei im März zwar Wähleranteile, aber keinen Sitz, im Wallis dagegen brach sie ein (minus 7 Sitze) und büsste sogar die Mehrheit in der Regierung ein. Nachdem die CVP seit über 160 Jahren hier die absolute Mehrheit verteidigt hatte, war das ein desaströser Ausgang, zumal die SVP, die sehr ungeliebte Partei aus Sicht der CVP, zum ersten Mal auf ihre Kosten in die Regierung vorstiess.