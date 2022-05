Debatte im Zürcher Kantonsrat – Ist die SVP jetzt eine Klimapartei? Die SVP verlangt im Kantonsrat mehr Geld für eine Fotovoltaikanlage auf einem Werkhof in Affoltern am Albis. Die Grünen reiben sich die Augen. Daniel Schneebeli

Auf den Flachdächern des neuen Werkhofs in Affoltern sollen Fotovoltaikmodule montiert werden. Visualisierung: PD

Es war ein absolutes Routinegeschäft am Montagmorgen im Kantonsrat. Der Regierungsrat verlangte 13,5 Millionen Franken für die Erweiterung und Renovation des Werkhofs in Affoltern am Albis. Über diesen Werkhof wird das kantonale Strassennetz im Säuliamt unterhalten. Er ist rund 50-jährig und in die Jahre gekommen. Unter anderem werden neue Salzsilos eingebaut, und vor allem plant die kantonale Baudirektion auf dem Flachdach eine Fotovoltaikanlage.

Selbst wenn ein Projekt vom grünen Baudirektor Martin Neukom stammt, gibt es im Kantonsparlament häufig noch Optimierungswünsche, die ein Bauvorhaben noch umweltfreundlicher machen. So war es auch beim Werkhof Affoltern. Doch diesmal stammte der Antrag nicht von SP, Grünen, GLP, AL und EVP, sondern von der SVP, die sich gewöhnlich gegen die Klimaallianz auflehnt.

Ein Grüner gratuliert der SVP

Die Volkspartei verlangte zusätzlich 160’000 Franken, damit Neukoms Fotovoltaikanlage maximal ausgebaut werden kann. Eigentlich wäre darüber keine Debatte nötig gewesen, denn der Rat stand geschlossen hinter dieser Kreditaufstockung. Dennoch meldete sich der Grüne Thomas Schweizer aus Hedingen: «Ich gratuliere der SVP für ihren Gesinnungswandel.» Noch vor wenigen Jahren habe sie einen ähnlichen Antrag bei einem Werkhofprojekt in Bülach abgelehnt. «Hut ab vor Ihrer Lernfähigkeit», sagte Schweizer.

Walter Honegger (SVP, Wald) freute sich, dass die SVP endlich wieder mal «gefeiert» werde und lobte an dem Projekt auch, dass Neukom in Affoltern mit Holz bauen wolle. Von Gesinnungswandel wollte Honegger allerdings nichts wissen. Bei Bülach sei die Ausgangslage anders gewesen. Mittlerweile habe der Kanton wegen einer Gesetzänderung bei solchen Bauten die Pflicht zur Eigenstromproduktion. Deshalb mache der maximale Ausbau der Fotovoltaikanlage in Affoltern heute auch wirtschaftlich Sinn. Hinzu kommt, dass die Strompreise in den letzten Monaten massiv gestiegen sind. Gemäss Honegger ist die Anlage in Affoltern in nur 12 Jahren abgeschrieben.

Ja zur Fassadenbegrünung

Nein sagte die SVP dann aber zu einem Antrag der Grünen, den Kredit um weitere 45'000 Franken für eine Fassadenbegrünung aufzustocken. Wie üblich blieb die SVP mit ihrem Nein in der Minderheit. Der Antrag wurde mit 94:71 Stimmen angenommen, dagegen hatte auch die FDP gestimmt.



