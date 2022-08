Nachgefragt bei der Weltmeisterin – Ist eine E-Bike-WM tatsächlich Sport? Seit einigen Jahren bestreiten auch E-Bikerinnen und E-Biker eine Weltmeisterschaft. Was soll das? Und warum soll das Sport sein? Weltmeisterin Nicole Göldi erklärt. Pia Wertheimer

Wenn ab Mittwoch im französischen Les Gets die Mountainbikerinnen und -biker um die Weltmeistertrikots kämpfen, werden einige von ihnen mitunter belächelt: jene, die auf motorisierten Fahrrädern antreten. «Völlig zu Unrecht», findet Nicole Göldi aus Sennwald im Kanton St. Gallen. Noch mindestens bis zum Freitag trägt sie das Weltmeistertrikot der E-Bikerinnen und will es in Les Gets erfolgreich verteidigen. Die 19-Jährige fuhr bis vor einem Jahr Cross-Country-Rennen ohne Motor und sagt, weshalb auch die Fahrer von motorisierten Rädern Spitzensportler sind und worin sich E-Bike-Rennen von den klassischen Mountainbike-Wettkämpfen unterscheiden.