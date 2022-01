Corona-Medienkonferenz – «Es ist zu früh, die unmittelbare Aufhebung sämtlicher Massnahmen zu fordern»

Mathys: Geduld statt verfrühte Aufhebung der Corona-Massnahmen

Geduld sei gefragt, statt auf den womöglich letzten Metern der Pandemie die Massnahmen verfrüht aufzuheben, sagte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Dienstag vor den Medien in Bern.

Falls jetzt ein sogenannter «Freedom Day» ausgerufen werde, käme es zu einer Zunahme der Fallzahlen, warnte Mathys. Die Massnahmen könne man zu einem Zeitpunkt aufheben, an dem man wisse, dass der Höhepunkt der momentanen Welle überschritten sei.

Auch wenn die Spitäler nicht überfordert seien, gebe es Gründe, das Infektionsgeschehen weiter zu kontrollieren. Aus epidemiologischer Sicht seien die Massnahmen deshalb noch eine gewisse Weile aufrechtzuerhalten.

Wieso sich in der Schweiz anders als andernorts in Europa die Zahl der Spitaleintritte fast vollständig von jener der Neuansteckungen entkoppelt habe, sei noch nicht klar, sagte Mathys weiter. Die Schweiz scheine ein Sonderfall zu sein. Dies sei nicht zu erwarten gewesen. Doch man wisse nicht, was noch komme.

Explodierende Fallzahlen solle man sich auf den womöglich letzten Metern nicht leisten, «es braucht noch ein bisschen Geduld». Es sei schade, wegen zwei oder drei Wochen Fortschritte zu verspielen. «Das macht einfach keinen Sinn».

In Bezug auf die Gültigkeit des Zertifikats für Genesene sagte Mathys, man habe im Gegensatz zur EU die Gültigkeit von neun Monaten statt einem halben Jahr stehen lassen. Dies aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch, weil jede technische Anpassung eine Herausforderung sei. Man sei momentan glücklicherweise in der Situation, in der man sich fragen könne, wie lange die Massnahmen, darunter das Zertifikat, in Kraft blieben, so Mathys.

(SDA)