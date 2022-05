Gedanken einer Ukrainerin, Teil 9 – Ist es wirklich schön, wenn man übersetzen darf? Liudmyla Shumska floh mit ihrem Mann Peter und der Enkelin Anna nach einem Bombenangriff aus Kiew. Nun schreibt sie aus Russikon über ihre Erfahrungen als Flüchtling. Liudmyla Shumska

Liudmyla Shumska lebt mit ihrem Mann Peter und ihrer Enkelin Anna in Russikon. Foto: Madeleine Schoder

Eigentlich haben wir wie viele andere Erdenbürger auch gedacht, dass sich der Krieg in der Ukraine nach kurzer Zeit entscheiden wird. Und dann, in ein paar Wochen, würden wir wieder nach Hause zurückfahren – in unsere geliebte Ukraine.

Heute, nach zwei Monaten in der Schweiz, sieht die Sache so aus, dass hier für uns bereits ein gewisser Alltag mit seinen Begleiterscheinungen begonnen hat. Einfach komplett anders als zu Hause. In Kiew haben wir täglich auf Aufträge gewartet, um dann Touristen, Fachgruppen und dergleichen mit unseren Sprachkenntnissen von Ukrainisch oder Russisch ins Deutsche zu helfen.

Mein Mann und ich haben diese Arbeit sehr gern gemacht, weil es auch eine willkommene Aufbesserung unserer bescheidenen Rente war. Meine Sprachkenntnisse haben sich auch hier schon herumgesprochen und ich freue mich, wenn ich helfen kann. Wenn der Aufwand dazu im Rahmen bleibt, ist das schön und gut.

«Bei gewissen Übersetzungen muss man gut auf die Verfassung der Menschen achten, für die man übersetzt.»

Ein bisschen Arbeit ist bekanntlich die Würze des Lebens und bringt auch Abwechslung in meinen Alltag. So übersetze ich also per Telefon oder auch direkt als Teilnehmerin von Gesprächen. Dies vor allem mit Menschen, die behördlich mit Integration zu tun haben. Aber auch privat. Bei dieser subtilen Tätigkeit geht es schlichtweg um alles, was das Leben zu bieten hat. Teilweise sind es einfache, profane Dinge: Kinder müssen eingeschult werden, und die Begriffe der hiesigen und der ukrainischen Systeme sind nur leicht verschieden.

Dann geht es um die Einschätzung der Sprachkenntnisse und des Bildungsstoffes und darum, welche Klasse wohl am besten ist und, und, und. Eigentlich läuft alles ziemlich ähnlich wie bei Schweizer Eltern, nur eben halt auf Ukrainisch.

Nerven liegen blank

Und dann kommen da noch die komplexen Dinge des Alltags wie Aufenthalt, Geld, Status, Versicherungen, Telefone, Autos, Wohnungen, ÖV-Benutzung, Fahrrad fahren mit und ohne E-Motor oder die Kontakte mit Behörden.

Doch es gibt noch andere Übersetzungen, solche die weitaus schwieriger sind als die zuvor genannten. Nämlich diejenigen, die mit menschlichen Beziehungsproblemen zu tun haben. Dabei muss man gut auf die Verfassung der Menschen achten, für die man übersetzt. Es erfordert ein Höchstmass an Feingefühl. Der grösste Teil der ukrainischen Flüchtlinge sind Frauen und Kinder. Erschwerend kommt dazu, dass ihre Männer und Eltern zu Hause am Krieg teilnehmen müssen und direkt an Leib und Leben bedroht sind. Und dass sie ständig und verzweifelt wissen wollen, wie es ihnen geht. Dass sie dauernd um sie beten und an sie denken. Dass ihre Nerven blank liegen.

Ich weiss von einer Kollegin, die die schlimmste aller Übersetzungen mitteilen und überbringen musste. Es war die Botschaft an eine ukrainische Frau mit Kindern, deren Mann im Krieg ums Leben gekommen war. Und das von Deutsch auf Ukrainisch. Dann ist Übersetzen grausam. Ich hoffe, dass mir das erspart bleibt.

