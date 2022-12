Zukunft des EHCW – Ist Langenthals Rückzug ein Signal für Winterthur? Der SC Langenthal zieht sich per Ende Saison aus dem Profi-Eishockey zurück. Ob das auch der EHCW tut, wird sich bald entscheiden. Urs Kindhauser

In der Swiss League wird es das Duell EHCW gegen Langenthal nächste Saison nicht geben. Vielleicht aber in der Myhockey League. Foto: Enzo Lopardo

Am Mittwochabend hat der SC Langenthal verkündet, dass er in der Swiss League keine Zukunft mehr sieht und ab 2023/24 in der Myhockey League spielen wird. Das ist die dritthöchste Liga der Schweiz, gleichzeitig die höchste Amateurliga. Die Zeit der Oberaargauer im Profi-Eishockey geht nach 21 Saisons zu Ende. 2012, 2017 und 2019 gewannen sie den Meistertitel in der Swiss League.