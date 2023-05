Frauenfussball in Winterthur – Ist Markus Wanner der Mann für die FCW-Frauen? Das Frauenteam des FC Winterthur steigt in die Nationalliga B auf. Und es braucht eine neue Trainerin, weil die bisherige zurücktritt. Oder einen Trainer. Urs Kindhauser

Markus Wanner kennt man in der Region als engagierten Trainer: Zum Beispiel bei den Männern des FC Seuzach und bei den Frauen des FC Wiesendangen. Foto: Urs Kindhauser

Es ist für den FC Winterthur gewiss nicht einfach, die Nachfolge für Adrienne Krysl zu regeln. Denn die Seuzacherin hat die FCW-Frauen trainiert, seit es diese gibt, seit 2016 also. Sie hat sie von der 3. Liga in die Nationalliga B geführt, sie hat mit ihnen vor einem Jahr den unerwarteten Abstieg durchlitten, und sie hat sie in eindrücklicher Manier in die zweithöchste Liga zurückgeführt. Das ist seit etwas mehr als einer Woche definitiv.