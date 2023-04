«Qualitäts­journalismus betreibt keine einseitige Parteinahme, die blind für Zusammenhänge ist», heisst es in einer an den «Tages-Anzeiger» adressierten Beanstandung: Mitglieder der ukrainischen Freiwilligenarmee an der Frontlinie in der Region Donezk (11. März 2023). Foto: Sergei Shestak (AFP)

Am 20. März jährte sich zum 20. Mal der Ausbruch des Krieges im Irak: US-Bodentruppen fielen nach schweren Luftangriffen in ein Land ein, das Saddam Hussein diktatorisch regierte. Wie heute bekannt ist, basierte die Begründung des Weissen Hauses für die Invasion auf den Lügen, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfüge und in die Terroranschläge von 9/11 verwickelt sei.

Seither ist von den Verantwortlichen in Washington niemand zur Rechenschaft gezogen worden. Sie setzten ihre Karrieren fort oder gingen in den Ruhestand. Auch Medienschaffende, die 2003 die Version der Regierung unkritisch übernahmen, haben für ihre Fehleinschätzungen kaum einen Preis bezahlt. Auch sie stiegen die Karriereleiter empor und sitzen heute in einflussreichen Positionen. An frühere Äusserungen mögen sie sich kaum mehr erinnern oder rechtfertigen sie mit zweifelhaften Argumenten.

Derweil diagnostizieren einzelne Leserinnen und Leser ein ähnliches Versagen von Schweizer Medien im Fall der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine. Der «Tages-Anzeiger», heisst es etwa in einer Beanstandung, sei ungeniessbar und ein «vor Russenhass triefendes Propagandablatt» geworden, das bar jeglicher Objektivität berichte. Die Zeitung habe jegliche Glaubwürdigkeit verloren und diene mit Beiträgen «aus der angloamerikanischen Gräuelpropagandaküche» nur noch fremden Interessen: «Qualitäts­journalismus betreibt keine einseitige Parteinahme, die blind für Zusammenhänge ist, die nicht ins bezahlte Konzept passen.»

Objektivität im Journalismus ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Die einen argumentieren, es könne keine geben, denn alle Medienschaffenden hätten ihre eigenen Meinungen und Biografien, die sie bei der Wahl und der Umsetzung von Themen beeinflussten. Objektivität sei so lediglich ein anderes Wort für falsche Ausgewogenheit oder Gleichsetzung. Heute könnten Medien angesichts diverser Herausforderungen nicht anders, als Partei zu ergreifen.

Watergate-Enthüller Carl Bernstein sagt, es gelte, «die beste erreichbare Version der Wahrheit» zu finden.

Andere geben zu bedenken, dass Objektivität kein absoluter Wert, aber erstrebenswert sei. Watergate-Enthüller Carl Bernstein sagt, es gelte, «die beste erreichbare Version der Wahrheit» zu finden. Auch Martin Baron, Ex-Chefredaktor der «Washington Post» und von Hollywood im Film «Spotlight» geadelt, verteidigt das Konzept. Er räumt ein, dass Medienschaffende nicht immer so vorurteilslos sind, wie es Richter oder Ärzte auch zu sein haben.

Doch ein Versagen, solchen Standards zu genügen, heisst ihm zufolge nicht, dass sie unnötig sind: «Die Erwartungen der Öffentlichkeit zu enttäuschen oder ihnen zuwiderzuhandeln, ist ein Akt der Arroganz. Er entschuldigt unsere Vorurteile und verankert sie. Und am wichtigsten: Er untergräbt die Sache der Wahrheit.»

Baron zitiert den US-Journalisten Walter Lippmann, der 1920 geschrieben hat: «Ohne Schutz vor Propaganda, ohne Beweis­standards, ohne Schwerpunkt­kriterien ist die lebendige Substanz aller öffentlichen Entscheidungen jedem Vorurteil und jeder Ausbeutung ausgesetzt. Es kann keine Freiheit für eine Gemeinschaft geben, der es an Informationen mangelt, um Lügen zu entlarven.» Zu welchem Thema und auf welcher Seite solche auch immer kursieren.

