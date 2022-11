Super-G in Lake Louise – Odermatt führt, Caviezel wieder mit üblem Sturz Der Nidwaldner gehört im ersten Super-G der Saison zu den heissesten Sieganwärtern. Verfolgen Sie das Rennen ab 20.30 Uhr im Liveplayer. René Hauri

Sie hatten es versucht, die Verantwortlichen des Ski-Weltverbandes FIS – und scheiterten. Früher als sonst hätten die Speedfahrerinnen und -fahrer in die Saison starten sollen, doch die Premieren in Zermatt fielen dem Wetter zum Opfer. So findet der Auftakt wie in den vergangenen Jahren – und wahrscheinlich zum letzten Mal – in Lake Louise statt.

Doch selbst in den traditionell eiskalten und schneesicheren kanadischen Rocky Mountains musste der Start in den Winter verschoben werden, die Abfahrt vom Freitag wurde wegen Schneefalls auf Samstag verlegt – und die Schweizer überzeugten dabei. Marco Odermatt fehlte als Dritter nur eine Zehntelsekunde auf Sieger Aleksander Kilde. Dazwischen hatte es noch Platz für den Österreicher Daniel Hemetsberger, der mit 31 seinen zweiten Podestplatz im Weltcup feierte. In der vergangenen Saison hatte er mit Rang 3 in der Abfahrt von Kitzbühel verblüfft. Dank Beat Feuz (5.) und Niels Hintermann (7.) gelang der Schweiz aber das stärkste Mannschaftsresultat.

Odermatt gegen Kilde und die Österreicher

Beim heutigen Super-G gehören die beiden begnadeten Tempobolzer trotzdem nicht zu den allergrössten Favoriten – wenngleich das Rennen von Lake Louise traditionell nicht allzu grosse technische Schwierigkeiten bereithält. Ganz im Gegensatz zu Odermatt. Der Nidwaldner (Startnummer 6) dürfte sich ab 20.30 Uhr MEZ wohl vor allem gegen Kilde und eine ganze Gruppe aus Österreich behaupten müssen. Nach seinem Auftritt am Samstag zählt Hemetsberger erneut zum engeren Kreis der Favoriten – wie seine Teamkollegen Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr.

Die Schweizer Fans dürfen derweil auf Justin Murisier gespannt sein. Der Riesenslalomspezialist, der es im vergangenen Jahr im Super-G dreimal in die Top 10 schaffte, startet direkt vor Odermatt mit der Nummer 5 und führt damit ein Schweizer Grüppchen an, in dem Stefan Rogentin (7) und Mauro Caviezel (8) folgen.

