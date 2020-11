Podcast «Entscheidung 2020» – Ist Trump noch da? Und was macht er überhaupt noch? Donald Trump entlässt Leute, Donald Trump spielt Golf, Donald Trump twittert – nur regieren, das tut er nicht mehr. Was hat das für Konsequenzen? Antworten in einer neuen Folge des Podcast «Entscheidung 2020». Philipp Loser , Alan Cassidy

Stop the steal. In den USA glauben noch immer viele Trump-Anhänger, dass ihr Idol auch der nächste Präsident der USA sein wird. Foto: Keystone

Amerika im Limbo. Der neue ist irgendwo, der alte will nicht weg. Mehr als zwei Wochen nach den Wahlen in den USA hält der Schwebezustand an der Spitze des Landes an. Die Regierungsgeschäfte hat Donald Trump weitgehend eingestellt – er konzentriert sich stattdessen auf seine Twitterei und sein Golfhandicap.

Was hat das für Konsequenzen für die nächste Regierung? Für die Bewältigung der Corona-Pandemie? Darüber und mehr unterhält sich Philipp Loser mit USA-Korrespondent Alan Cassidy.