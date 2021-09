Cena an der Badenerstrasse – Italiano vero Im Da Cono fühlen sich Italienliebhaber wie irgendwo zwischen Florenz und Rom. Das ist den Gastgebern, aber auch einem äusserst vitalen Stammgast zu verdanken. Meinung Ev Manz

Maribel Merendino schaut im Da Cono bei den Gästen zum Rechten, ihr Mann in der Küche, und gemeinsam bewirten sie nicht selten VIPs, die im Letzigrund zusammenkommen. Foto: Goran Basic

Die Aussage der Verwandten machte neugierig. Sie, die jahrelang im Herzen Italiens gelebt hatten und der fehlenden Italianità in Zürich nachtrauerten, sagten kürzlich: «Wir haben in der Stadt endlich einen Italiener gefunden, bei dem wir uns samt Hund und Kind wie in unserer alten Heimat fühlen.» Es sei nicht dessen Lage – unspektakulär neben dem Letzigrundstadion gelegen – oder das Lokal selbst – eher eine Halle mit Vorplatz als ein Kleinod.

Es sei der Mix, der es ihnen angetan hätte: südländisch herzliche Gastfreundschaft, mit schweizerischer Perfektion zubereitete Italienklassiker gepaart mit einer bunt gemischten Gästeschar. Kommt dazu: Im Da Cono kann die Basispizza Margherita (15 Fr.) per Kreuz auf dem «Bestellblöckli» um weitere Zutaten (je 1 oder 2 Fr.) ergänzt werden. Das könnte auch die Jungschar dazu verführen, ihre Prosciutto-Fixiertheit endlich abzulegen.