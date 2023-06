Grosse Ehre für den Partisanen – Italien benennt Platz nach Winterthurer Widerstandskämpfer Er kämpfte gegen Faschisten, drehte bei Sulzer und half Migranten in Winterthur. Nun wurde ein Platz in Italien nach Emilio Balestrero benannt. Deborah von Wartburg

Seine Frau klagte, dass man mit Emilio Balestrero nicht unerkannt durch die Stadt laufen konnte. Foto: zvg

Unter klassischer Musik und Applaus wird die italienische Fahne weggezogen und die weisse Tafel enthüllt. Darauf steht: «Emilio Mario Balestrero – Cavaliere al merito della Repubblica – strenuo difensore degli emigrati in Svizzera – Partigiano». Auf Deutsch: Emilio Mario Balestrero – Träger des Ritterordens – Unterstützer der Migranten in der Schweiz – Partisan. Ende März wurde in San Cipriano bei Genua ein Platz nach einem umtriebigen Winterthurer benannt.