Keine Jobs und keine Perspektiven – Italien lässt seine Jungen im Stich Die Situation für junge Italienerinnen und Italiener ist prekär. Die Politik unternimmt nichts. Aber jetzt wollen viele das nicht mehr hinnehmen. Marc Beise aus Rom

Von der italienischen Politik erwarten sie nichts. Eine junge Italienerin in einem Selbstbedienungsladen. Foto: Nick Hannes (Panos/VISUM)

Eine Bar im toskanischen Pisa, der Stadt mit dem Schiefen Turm, Heimat einer beliebten und angesehenen Universität in Italien. Einfache Holztische, ein paar Bücher – «für Ehrliche» – zum Ausleihen in einem windschiefen Regal, Bierausschank. Versammelt haben sich Studenten und junge Erwachsene, die bereits im Berufsleben stehen, um über ihr Land zu sprechen. Was halten sie von der grossen Politik in Rom? Welche Zukunftschancen sehen sie für sich? Ihre Antwort kommt rasch und einmütig: null – zweimal null.