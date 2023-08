Krise im Gastgewerbe – Italien sorgt sich um seine Caffè-Bars Zur italienischen Lebensart gehört die Bar, aber wie lange noch? Ihre Zahl schrumpft – und damit die einer der klassischen Institutionen im ganzen Land. Andrea Bachstein

Eine Caffè-Bar in der Toskana: Aktuell gibt es 134’000 in ganz Italien – 15’000 weniger als vor zehn Jahren. Foto: Getty Images

Morgens schnell einen Caffè al banco in der Bar, so die Zeit reicht, auch gern Cornetto und Cappuccino, für den kleinen Kick mittags oder nachmittags noch einen Caffè in der Bar. Naht der Abend, ist die Bar wieder erste Adresse für einen Aperitivo.

Aus dem Alltag von Millionen Italienerinnen und Italienern sind Bars kaum wegzudenken und auch nicht aus dem typischen Ortsbild. Längst sind die Bars ja auch ein in vielen Ländern kopiertes Modell. Da kommt nun aus Turin die Notiz, dass in der Stadt mit ihrer stolzen Kaffeekultur die Bars schwinden: 1100 weniger sind es als vor zehn Jahren.

Und Turin liegt im Trend. Die Bars werden weniger in ganz Italien, bestätigt Luciano Sbraga, der Vizedirektor des zuständigen Gewerbeverbands Federazione Italiana Pubblici Esercizi in Rom. Das «Format Bar» erlebe eine gewisse Krise. Im ersten Halbjahr seien zwar mehr als 2000 neu eröffnet worden, aber mehr als 4000 seien geschlossen worden. 15’000 weniger als vor zehn Jahren sind es laut dem Verband. Aktuell gebe es 134’000 Bars im Land. 90 Prozent der Gemeinden hätten eine, auch solche mit 200 Einwohnern, sagt Sbraga.

Soziale Institution, Nachbarschaftstreffpunkt, Informationszentrale

Lässt man Touristen-Hotspots beiseite, sind Bars in kleineren Orten und den Wohnvierteln der Städte auch soziale Institutionen, Nachbarschaftstreffpunkt, Informationszentrale. Ein gestandener Barbetreiber weiss in seinem Mikrokosmos, wer der beste Spengler ist, wer gestorben ist, und er kennt den Klatsch.

Wer also will auf all das verzichten? Offenbar Tausende Barbetreiber, und das nicht nur, weil sie Inflation und hohe Energiepreise spüren. Was die Gäste nicht sehen, erklärt Verbandsfunktionär Luciano Sbraga: Das Gewerbe sei «extrem fordernd». Viele Bars seien sieben Tage die Woche geöffnet, bei 13-, 14-Stunden-Tagen, jedenfalls für die Betreiber. Familienbetriebe stemmten das, und besonders im Süden gebe es noch viele.

Aber insgesamt sei diese Arbeit für junge Leute wenig attraktiv. Die Hälfte der Stellenangebote für Baristi bleibt ohne Bewerber. Das übliche Gehalt von 1200 Euro bei vierzig Wochenstunden lockt wenig. Auch so mancher Barbesitzer sollte besser nicht ausrechnen, was er pro Stunde verdient.

Chinesen übernehmen die traditionsreiche Caffè-Bar

Übrigens schreckt all das eine Einwanderergruppe nicht ab – Chinesen steigen in das uritalienische Gewerbe ein, in einigen Regionen führen sie 20 Prozent der Bars.

Zum Problem der Bars trage bei, sagt Sbraga, dass der Preis für einen Caffè, den Espresso also, oft nicht mehr kostendeckend sei. Im Schnitt liege er knapp über einem Euro, und weil die Gäste bei diesem «symbolischen Produkt» sensibel seien, trauten sich Bars oft nicht, mehr zu verlangen.

Zudem setzten ihnen andere Gastronomieformen zu. Die wachsende Zahl von Take-aways in Städten mindere das Mittagsgeschäft der Bars, weil sie ausser Panini oft auch warme Gerichte anböten. Vertreter der Turiner Handelskammer sagten dem «Corriere della Sera» sogar, Take-aways hätten den Markt «erodiert». Bemerkbar mache sich auch, dass viele im Homeoffice arbeiteten. Zudem gönnten sich immer mehr Leute lieber einen Abend im Restaurant und sparten am täglichen Frühstück in der Bar.

Dramatisch allerdings erscheint die Lage in Turin nicht: Die 850’000 Einwohner finden noch immer 5767 Bars in ihrer schönen Stadt.



