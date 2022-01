Unmut bei Präsidentschaftswahl – Italien sucht weiter neues Staatsoberhaupt Auch nach der fünften Abstimmung gibt es bei der Präsidentschaftswahl in Rom keinen Sieger. Zwischen den Parteien wächst der Unmut.

Maria Elisabetta Casellati, die amtierende Präsidentin des Senats, und Roberto Fico, Präsident der Abgeordnetenkammer, zählen die Stimmen des fünften Wahlganges aus. (28. Januar 2022) Foto: Roberto Monaldo (Keystone)

Die fünfte Runde der Wahl eines neuen Staatspräsidenten in Italien hat erneut kein Ergebnis gebracht. Das Mitte-Rechts-Lager, zu dem die rechtsradikale Lega und die Partei des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi zählen, brachte am Freitag Senatspräsidentin Elisabetta Casellati als Kandidatin ins Spiel. Die 75-Jährige erhielt in der fünften Runde aber nur 382 Stimmen, deutlich weniger als die 453 im eigenen Lager, und verfehlte damit auch deutlich die nötige absolute Mehrheit.

Um die Wahl zu beschleunigen, wurde bereits für Freitagnachmittag (17.00 Uhr) ein sechster Wahlgang angesetzt. Künftig sollen täglich zwei Runden stattfinden.

Die katholische Abtreibungsgegnerin Casellati wäre die erste Frau im Präsidentenamt. Für einen Sieg müsste sie jedoch eine absolute Mehrheit der über 1000 Stimmen in der Wahlversammlung erreichen. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die Mitte-Links-Parteien hatten sich im fünften Wahlgang enthalten.

Abo Italienische Präsidentschaftswahl Una donna! Warum es Frauen in Italien so schwer haben Die Parteien haben sich bislang nicht auf einen Kandidaten einigen können. Lega-Chef Matteo Salvini warf dem Mitte-Links-Lager vor, vor einer Entscheidung zu «flüchten». Der frühere Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte, die Lösung könne nur in einer «hochrangigen» Kandidatur liegen, die über die Parteigrenzen hinausreiche. Auch bei den vorangegangenen Wahlgängen hatten die meisten Wahlleute ungültige oder leere Stimmzettel abgegeben oder sich der Wahl enthalten. Bis zur dritten Wahlrunde war für einen Sieg noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig gewesen, seit dem vierten Wahlgang reicht die absolute Mehrheit. Das Amt des Staatschefs in Italien ist ein weitgehend repräsentatives. Wegen der potenziellen Wahl des amtierenden Ministerpräsidenten Mario Draghi steht dieses Mal jedoch viel auf dem Spiel: Es drohen Neuwahlen und der Bruch der fragilen All-Parteien-Koalition, die Draghi zum Regierungschef gemacht hatte.

Italiens Präsidentenwahl Warum Draghi nicht schon längst gewählt ist Abo Analyse zu Italiens Präsidentenwahl Leider gibt es nur einen Mario Draghi Auf der anderen Seite gilt der 74-Jährige als gut geeignet, um als Staatschef für Stabilität und gute Beziehungen zur EU zu sorgen – vor allem, wenn die radikale Rechte die nächste Parlamentswahl gewinnen sollte. Die Abstimmung erfolgt geheim und es gibt keine offiziellen Kandidatenlisten. Der Wahlausgang gilt daher als kaum vorhersehbar. Den Rekord für die längste Wahl hält Giovanni Leone, der 1971 erst im 23. Wahlgang zum Staatspräsidenten Italiens gewählt wurde.

SDA/AFP/aru

