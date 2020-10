Mutet der italienischen Bevölkerung viel zu, doch populär ist das nicht: Premier Giuseppe Conte. Foto: Reuters

Und wieder ist Italien Avantgarde. Wider Willen, aber mit Ernsthaftigkeit. Die zweite Welle der Pandemie trifft viele Länder in Europa heftiger als Italien, etwa die Schweiz – mit höheren Inzidenzzahlen, mit schnellerer Ausbreitung. Doch wie schon im Frühling reagiert Italiens Regierung vor allen anderen – mit einem drastischen Eingriff in den Alltag der Bürger. Er lässt sich in eine kurze Formel fassen: Was Spass macht, wird verboten (hier gehts zum Bericht). Aperitivo nach Feierabend? Abendessen im Restaurant? Fussball mit den Freunden? Kino, Theater, Konzerte? Alles off, einen Monat lang.

Populär ist das nicht, was Premier Giuseppe Conte den Italienern da zumutet – und dies, nochmals, bevor andere Länder mit noch viel schlechteren Zahlen durchgreifen. Auch die Italiener sind müde. Die viel gelobte Resilienz aus den Monaten der ersten Welle franst aus, wie soll es auch anders sein? Es besteht gar die Gefahr, dass der Frust jener sozial schlechter gestellten Schichten, die in der Pandemie noch ärmer werden, am Ende explodiert. Zumal im Süden.

Sorge wird hier jedenfalls nie als Panikmache interpretiert.

Und doch: Man muss den Italienern nicht ständig erklären, worum es geht. Sie davon überzeugen, dass vielleicht mal eine Weile das eine oder andere Hobby ausfällt. Dass die Maskenpflicht nicht dazu da ist, Freiheit und Grundrechte zu beeinträchtigen, sondern um sich und andere zu schützen, auch im Freien. Oder dass Sportanlässe für Tausende in Hallen womöglich nicht das Allergescheiteste sind. Die Bilder aus Bergamo, das Trauma um die vielen einsam verstorbenen Grosseltern, das ganze Leid des Frühlings – es drückt nicht nur aufs Herz. Es macht auch den Kopf etwas klarer für den Ernst der Lage. Sorge wird hier jedenfalls nie als Panikmache interpretiert.

Nach Italiens neuer Formel läuft die Wirtschaft weiter, der grösste Teil wenigstens, nur der Spass pausiert mal ein bisschen. Vielleicht wird die Formel ja wieder zum Modell.

