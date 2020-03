Kultur trotz Ausgangssperre – Italiener projizieren Filme auf Häuserfassaden Ein Paar aus Rom hatte vor zwei Wochen die Idee zur Initiative «Kino zu Hause». Inzwischen beteiligen sich immer mehr Menschen an dem Projekt und beleuchten Gebäude mit Filmszenen. Valentina Winkler

Lichtspektakel: Die Filme sollen von Langeweile und Einsamkeit ablenken und die Kultur weiterleben lassen. Video: Tamedia

Jeden Abend um 22 Uhr stehen Fabia Bettini und Gianluca Giannelli am Fenster. Sie blenden Szenen aus italienischen Filmklassikern oder Hollywood-Favoriten auf das Nachbarhaus. Dabei bedienen sie sich eines einfachen Projektors. Die Idee kam den Römern, weil ihre Kinder beklagten, dass die Stadt so leer und trostlos wirke. Aus der Familienaktivität, die den Isolationsblues vertreiben sollte, wurde bald mehr. Bettini und Giannelli, die beide in der Filmbranche tätig sind, publizierten Videos von ihrem «Kino zu Hause» auf Social Media und stiessen mit der Aktion auf reges Interesse.

Auf Distanz Gemeinschaft erleben

Filmfans in verschiedenen italienischen Städten griffen das Projekt auf und auch international wollen Menschen Projektionen starten. Bettini sagt: «Wir hoffen wirklich, dass viele Fenster auf der ganzen Welt aufleuchten werden, um Filme zu projizieren.» Mario Cirillo, ein Nachbar des Ehepaars, erklärt: «Die Schönheit und die Bilder, die vom Kino, der Kunst und der Kultur kommen, sie sind wie Nahrung - es mag trivial klingen - aber sie sind wie Nahrung für unsere Seele. In solchen Zeiten, in denen wir nicht in direktem Kontakt mit anderen Menschen sein können, können wir uns nur durch Bücher, Kino und diese Methoden verbinden.»

In der Isolation: Gianluca Giannelli und Fabia Bettini dürfen das Haus nur sehr eingeschränkt verlassen. Foto: AP

( AP )