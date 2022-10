Gastrokolumne Angerichtet – Italienisch, wie es im Kochbuch steht

Das Santa Lucia am Bahnhofplatz serviert, was es verspricht. Zwei kleine Überraschungen gab es trotzdem, und auch eine Frage wird beantwortet. David Herter

Die Piccata milanese war perfekt. Zart das Fleisch, der Ei-Parmesan-Mantel ein Häuchlein angebrannt und die Spaghetti al dente al dente . Foto: David Herter

Wir hätten nach Mailand fahren können. Mit dem Zug. Dann wären wir im Gotthardtunnel stecken geblieben. Oder mit dem Auto. Dann wären wir vor dem Tunnel im Stau gestanden. Das Wetter wäre in Mailand dasselbe gewesen wie in Winterthur: regnerisch.

So fuhren wir statt an die Stazione di Milano Centrale an den HB Winterthur. Nur wenige Schritte entfernt erwartete uns das Santa Lucia, ein Klassiker der hiesigen Gastroszene. Ein Ristorante, wie es auch in Milano mehrere gibt. Mehr funktional als gemütlich, ausser man sitzt nahe am Kamin. Mit einer Karte, die Deutschschweizerinnen und -schweizern exakt das Italien verspricht, das sie jeweils schon im Herbst vermissen.

Der Salat mit Lattich, Chicorée, Radieschen und Apfel an einer Zitrus-Vinaigrette-Sauce war eine Entdeckung. Foto: David Herter

Das Santa Lucia lieferte, was wir erwartet hatten – und ein bisschen mehr. Überrascht hat uns der Salat mit Lattich, Chicorée, Radieschen, Koriander, Minze und einem fein geschnittenen Apfel, auch wenn dieser wohl ein Granny Smith war (14 Franken). Diese Mischung und die zugehörige Zitrus-Vinaigrette passten so ausgezeichnet zusammen wie schon immer Tomaten, Basilikum und Knoblauch auf der Bruschetta ai pomodori (9 Franken). Das geröstete Brot darunter allerdings war uns zu weich.

Auf den ersten Blick schien uns die Pizza Santa Lucia überreich belegt. Stück für Stück gegessen, war es uns aber nicht zu viel – im Gegenteil. Foto: David Herter

Die Pizza aus dem Holzofen trug denselben Namen wie der oben erwähnte Salat und das Lokal – eine Marke des Gastrounternehmens Bindella halt – und schien auf den ersten Blick überreich belegt mit Sardinen, Schinken, Peperoni und Champignons (24 Franken). Aber, kleine Überraschung Nummer zwei: Jedes Stück war anders, und das gefiel. Die Piccata milanese (41 Franken) auf dem zweiten Teller war perfekt. Zart das Fleisch, der Ei-Parmesan-Mantel ein Häuchlein angebrannt und die Spaghetti al dente, aber so was von.

Die Panna cotta kam mit Cassis-Sauce (9 Franken) und schmeckte, wie es im Kochbuch steht. Foto: David Herter

Der Rotwein floss aus Magnum-Flaschen. Der erste saisonale war ein Langweiler (Centine, Toscana, 8 Franken pro Deziliter). Der zweite (Torcicoda, Puglia, 8.50 Fr. pro dl) ein wilder. Nach dem direkten Vergleich nehmen wir gerne noch etwas vom Wein mit Charakter. Für ein Dessert blieb nur wenig Platz. Die Panna cotta kam mit Cassis-Sauce (9 Franken) und schmeckte, wie es im Kochbuch steht.

Wann ist gut gut genug? Laut Duden bedeutet «gut»: den Ansprüchen genügend, von zufriedenstellender Qualität, ohne nachteilige Eigenschaften oder Mängel. Uns gefiel das Restaurant gut, das Essen mundete gut bis sehr gut und der Service war noch etwas besser: Note 5-6.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

