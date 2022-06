Verfahren gegen Ölmultis – Italienischer Starermittler unter Beschuss – die Schweiz könnte helfen In Italien droht eines der grössten Korruptionsverfahren gegen Ölmultis zu scheitern. Jetzt ist die Bundesanwaltschaft am Zug – wegen einer Strafanzeige und eines Hilferufs aus Nigeria. Catherine Boss Christian Brönnimann

Der italienische Staatsanwalt Fabio De Pasquale hat schon Berlusconi zu Fall gebracht – in einem grossen Korruptionsverfahren gegen Ölkonzerne gerät er unter Druck. Foto: Antonio Calanni (AP)

So lässt sich das italienische Korruptionsverfahren gegen die Ölmultis Eni und Shell kurz zusammenfassen: In jahrelanger Arbeit beugt sich die Justiz über einen Fall, in dem es scheinbar unerschütterliche Belege gibt, dass Milliarden aus dem Volksvermögen eines afrikanischen Staates abgezweigt wurden. Der Fall kommt vor Gericht – doch dann geht alles den Bach runter. Und die Ermittler geraten selbst ins Visier der Justiz.