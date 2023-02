Verstörende Aussagen – Italiens Innenminister erteilt den Toten Morallektionen Nach dem Drama in Kalabrien wirft Italiens parteiloser Innenminister Matteo Piantedosi den Flüchtlingen mangelnde Verantwortung vor – und zitiert John F. Kennedy. Oliver Meiler aus Rom

Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi wird nach seinen Äusserungen hart kritisiert. Foto: Fabio Frustaci (EPA)

Unmenschlich, ich? Matteo Piantedosi, Italiens parteiloser Innenminister, muss sich nach dem Flüchtlingsdrama vor der Küste Kalabriens gegen den Vorwurf wehren, es gebreche ihm an Menschlichkeit, dieser elementaren Regung im Herzen. Er stehe «im Sturm», schreiben die Zeitungen. «Nella bufera.» Ein Sturm, den Piantedosi mit einigen denkwürdigen, verstörenden Sätzen selbst angerührt hat. Vor laufenden Kameras, in einer Pressekonferenz. Während sie in der Sporthalle von Cutro dreiundsechzig Leichen aufbahrten. Auch solche von Kindern, vierzehn insgesamt.