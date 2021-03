Trüllikon saniert Strassen – Ja zu 2,6 Millionen für Strassen und Reservoir Zwei Strassen inklusive Leitungen und ein Wasserreservoir können nach dem deutlichen Ja aus der Bevölkerung von Trüllikon saniert werden. Eva Wanner

Knapp 800’000 Franken werden in das Reservoir Fitzibuck in Wildensbuch investiert. Foto: Madeleine Schoder

Jedes einzelne Projekt hätte wegen der Kosten sowieso vom Volk genehmigt werden müssen. Der Gemeinderat hat sich deshalb entschlossen, gleich in einem Aufwisch über alle abstimmen zu lassen. Die Trülliker und Trüllikerinnen hatten so an der Urne über total rund 2,6 Millionen Franken zu befinden, die auf drei Projekte verteilt in vier Jahren ausgegeben werden.

Die Mehrheit stimmte diesem Rahmenkredit zu. Und zwar deutlich: 374 Personen waren dafür und nur 72 dagegen, der Ja-Anteil betrug damit gut 80 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug rund 56 Prozent.