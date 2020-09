Abo Casting-Kandidat aus Elgg Marsianer lässt Renzo Blumenthal & Co im Regen kicken

Drei Mister Rights rufen, die Ex-Fussballer und Promis kommen in Scharen. So geschehen bei einem Benefiz-Spiel am Sonntag. Mit dabei: der Elgger Mars-One Kandidat Steve Schild.