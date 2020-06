Gemeindeversammlung Dinhard – Ja zu sämtlichen Traktanden 49 Stimmberechtigte aus Dinhard nahmen am Dienstagabend Anträge zu Sanierungen und Kita-Beiträgen für Eltern an. Jonas Gabrieli

Am Dienstag versammelte sich in Dinhard die Politische Gemeinde. Foto: Heinz Diener

An der Gemeindeversammlung in Dinhard vom Dienstagabend nahmen die 49 anwesenden Stimmberechtigten alle Traktanden einstimmig an.