Gemeindeversammlung Zell – Ja zur Mehrwertabgabe von 25 Prozent Die Stimmberechtigten genehmigen sämtliche Anträge des Gemeinderats unverändert. Rafael Rohner

Blick auf den Bahnhof Rämismühle-Zell in der Gemeinde Zell. Von der Mehrwertabgabe sind rund 20 Prozent der Grundeigentümer betroffen. Foto: Christian Merz

Einige Landbesitzerinnen und Landbesitzer in Zell müssen künftig eine Mehrwertabgabe bezahlen, wenn ihr Grundstück durch eine Um- oder Aufzonung an Wert gewinnt. Die 84 anwesenden Stimmberechtigten haben den Antrag des Gemeinderats an der Gemeindeversammlung am Montagabend mit 68 Ja- zu 6 Nein-Stimmen deutlich gutgeheissen, wie Gemeindeschreiber Erkan Metschli-Roth auf Anfrage sagt. Auch die vorgeschlagene Höhe von 25 Prozent kam problemlos durch. Zwei Änderungsanträge blieben chancenlos, sie wollten die Abgabe auf 40 Prozent (25 Ja- und 55 Nein-Stimmen) erhöhen oder auf 0 Prozent (9 Ja- und 75 Nein-Stimmen) senken.