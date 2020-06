Gemeindeversammlung Rickenbach – Ja zur positiven Jahresrechnung Aufgrund höherer Steuereinnahmen konnte die Gemeinde Rickenbach die Jahresrechnung um 1,25 Millionen Franken besser abschliessen als geplant. Jonas Gabrieli

Sulz, das zur Gemeinde Rickenbach gehört, aus der Luft fotografiert. Archivfoto: PD

An der gestrigen Rickenbacher Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Hofacker in Sulz nahmen die 71 anwesenden Stimmberechtigten die Jahresrechnung 2019 diskussionslos und ohne Gegenstimme an.

Die Rechnung schloss positiver als erwartet ab: Statt eines budgetierten Minus von rund 900’000 Franken resultierte in der Endabrechnung ein Plus von rund 350’000 Franken. Dies unter anderem wegen höherer Steuereinnahmen.

Es war das einzige Traktandum, über das am Abend abgestimmt wurde. Im Anschluss informierte der Gemeinderat über laufende und künftige Projekte.