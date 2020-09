Gemeindeversammlung Zell – Ja zur Rechnung und mehreren Verordnungen Die Stimmberechtigten in Zell haben sämtliche Traktanden klar gutgeheissen. Rafael Rohner

Das Dorf Zell liegt beschaulich im grünen Tösstal. Foto: Marc Dahinden

Die Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Zell schliesst mit einem Plus von 977’600 Franken. Dies bei einem Aufwand von 37,9 Millionen Franken. Die 72 anwesenden Stimmberechtigte haben die Rechnung am Montagabend an der Gemeindeversammlung klar gutgeheissen. Auch alle übrigen traktandierten Geschäfte kamen klar durch und waren gänzlich unbestritten.