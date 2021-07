Parlamentspräsident im Interview - «Jacinda Ardern hat mich fasziniert»

Herr Meier, was bedeutet es Ihnen, der höchste Illnau-Effretiker zu sein?

Die Wahl zum Ratspräsidenten ist eine einmalige Ehre und ein Vertrauensbeweis meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr auf das bevorstehende Jahr und auf eine Aufgabe, an der ich wachsen kann. Es ist sicherlich auch ein Zeichen an die junge Bevölkerung, dass auch ihnen der Weg in die Politik offensteht. In diesem Sinne hoffe ich auf viele junge Kandidaturen bei den Wahlen im kommenden Jahr.