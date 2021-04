Stadtratswahlen in Zürich – Jacqueline Badran will zurück in die Lokalpolitik Es wird eng in der SP. Gleich sechs Politikerinnen überlegen sich eine Stadtrats-Kandidatur. Darunter drei prominente Nationalrätinnen. Beat Metzler

2018 hatte sie noch abgelehnt, nun will Jacqueline Badran für die SP in den Stadtrat. Foto: Dominique Meienberg

Die Stadtzürcher SP hat ein Luxusproblem, um das andere Parteien sie beneiden dürften: einen Überhang an prominenten Anwärterinnen für die Stadtregierung. Dazu gehören alle drei Stadtzürcher SP-Nationalrätinnen.

Neben den drei bisherigen Stadträten wird die SP eine vierte Kandidatin in die Wahl vom nächsten Februar schicken. In wenigen Tagen schreibt die Parteileitung diesen Job intern aus. «Bis am 9. Mai müssen sich die Interessierten melden», sagt Partei-Co-Präsident Oliver Heimgartner. Weil zwei der drei Bisherigen Männer sind, kommen für die SP nur Frauen infrage.