Verkehr in Winterthur – Jäger- und Pionierstrasse sollen zu Sackgassen werden Die Durchfahrt «Zur Kesselschmiede» soll für Autos, Lastwagen und Motorräder versuchsweise gesperrt werden. Das sieht ein neues Verkehrskonzept für das Sulzerareal vor.

Für Autos gibt es hier künftig kein Durchkommen mehr: Der Übergang von der Pionierstrasse (links) in die Durchfahrt «Zur Kesselschmiede». Foto: Enzo Lopardo

Die Stadt Winterthur teilt mit, dass der Stadtrat ein Verkehrskonzept für das Sulzerareal verabschiedet hat. Es definiert die Jäger- und Pionierstrasse als Stichstrassen, also als Sackgassen. Die Durchfahrt «Zur Kesselschmiede», die die beiden Strassen miteinander verbindet, werde für den motorisierten Verkehr versuchsweise gesperrt. Eine entsprechende Verkehrsanordnung liegt ab heute auf und kann während 30 Tagen beim Stadtrat angefochten werden.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, sei der Versuch für ein Jahr vorgesehen und werde von einem Verkehrsmonitoring begleitet. Die Erkenntnisse und Erfahrungen würden in das künftige Gestaltungskonzept für das Sulzerareal einfliessen. Dieses werde unter Federführung des Amts für Städtebau im nächsten Jahr in einem öffentlich ausgeschriebenen Studienauftrag erarbeitet.

Für den Versuch werde am Drehscheibenplatz ein Verbot für Motorwagen und Motorräder signalisiert. Das Verbot werde zusätzlich mit mobilem Grün im Strassenraum verdeutlicht. Die Durchfahrt für Velofahrende sowie Blaulichtorganisationen bleibe sichergestellt.

Mit dem vom Tiefbauamt ausgearbeiteten Verkehrskonzept könne die Erschliessung des gesamten Sulzerareals für den motorisierten Verkehr gewährleistet werden. Andererseits könne die wichtige Fuss- und Veloverbindung «Zur Kesselschmiede» entlastet werden, wodurch Platz und Möglichkeiten für eine gesamthafte Aufwertung des Areals geschaffen würden. Den betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümern, Liegenschaftsverwaltungen sowie Quartiervereinen sei das Verkehrskonzept bereits vorgestellt worden. Die Stellungnahmen seien mehrheitlich zustimmend ausgefallen.

zim

