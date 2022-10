Polizei rät von Selbstjustiz ab – Jagd auf Horror-Clowns in Winterthur Horror-Clowns sollen angeblich eine 13-Jährige verletzt haben. Deren Vater schreibt auf Instagram, er wolle bewaffnet nach den Tätern suchen. Patrick Gut

Das Phänomen der Horror-Clowns ist aus den USA nach Europa geschwappt. Es dürfte mit dem Clown Pennywise aus dem Roman «Es» von Stephen King zu tun haben. Themenfoto: Keystone

Auf dem Instagram-Kanal von «Szene ish Winti» macht aktuell die Geschichte die Runde, in Oberwinterthur und in Wallrüti seien sogenannte Horror-Clowns gesichtet worden. Es ist von einem schwarzen VW Golf die Rede, in dem sich zwei als Clowns verkleidete Personen befunden hätten.