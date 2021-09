Was wir lesen – Jamaica Kincaid: «Nur eine kleine Insel» Ich bin froh, dass ich«Nur eine kleine Insel» erst nach meinem Urlaub gelesen habe. Das Buch ist eine unerhört zornige Abrechnung mit dem Tourismus, die erschüttert. Christoph Heim (Das Magazin)

Ich bin froh, dass ich Jamaica Kincaids «Nur eine kleine Insel» erst nach meinem Urlaub gelesen habe. Auch wenn ich nicht in Antigua war, einer winzigen, in der südlichen Karibik gelegenen Insel, sondern «nur» in den italienischen und schweizerischen Alpen, hat mich diese 1988 erstmals erschienene, unerhört zornige Abrechnung mit dem Tourismus erschüttert.

Jamaica Kincaids Tourist ist ein hässlicher Mensch. Gemeint sind Europäer, also auch Schweizer, aber auch Amerikaner, die als Weisse diese vor allem von Schwarzen bewohnte Insel besuchen. Hässlich sind sie nicht an sich, denn in deren eigenen vier Wänden kann Jamaica Kincaid den weissen Menschen auf Südseeurlaub durchaus eine gewisse Schönheit und Eleganz abgewinnen. Aber auf Antigua ist der Fremde ein Eindringling, eine Zumutung, ein Besatzer, ein Ausbeuter, ein Nachfahre der Kolonialherren. In Antigua sind «Sie», lesen wir in dem Buch, das sich im Stil eines langen Briefes immer wieder an seine Leser wendet, «ein Mensch, der das Werk des Todes und der Zerstörung besichtigt und dem dieser Anblick belebend und anregend vorkommt.» Damit ist die Zerstörung von Land und Leuten durch die Kolonialherrschaft gemeint. Nicht genug: «Zu etwas Hässlichem werden Sie, wenn Sie Tourist werden, zu hässlichem, leerem, dummem Zeug, zu einem Stück Abfall, das mal hier und mal da innehält, um hier etwas anzuglotzen und dort etwas zu kosten.»