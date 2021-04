Formel-3-Pilot aus Winterthur – Jasin Ferati bezieht in Imola eine Lehrstunde Der 17-jährige Jasin Ferati fährt im ersten Rennen der Formula Regional in Imola im 22. Rang ins Ziel und bleibt im zweiten Rennen nach einem frühen Dreher im Kiesbett stecken. Peter Lattmann

Jasin Ferati (vorne) auf der Rennstrecke von Imola bei seinen ersten Einsätzen in der Formel 3. PD

Dass er im Rahmenrennen des Grossen Preises den Standplatz vor der Mercedes-Box von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton beziehen durfte, hat Jasin Ferati kein Glück gebracht. In seinem ersten Formel-3-Rennen überhaupt hat sich der Winterthurer zwar aus dem 28. Startplatz auf Position 22 verbessert und dabei viele Erfahrungen gesammelt. Im zweiten Anlauf aber ist er nicht sehr weit gekommen. Ein Ausrutscher in der Piratella beförderte ihn schon in der zweiten Runde ins Kiesbett und verursachte den ersten von drei Einsätzen des Safety-Cars.

«So habe ich mir den Einstand in diesem Umfeld wirklich nicht vorgestellt», meinte Ferati enttäuscht. «Ich wollte wie im ersten Rennen allen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen und das Auto wieder ins Ziel bringen, habe es aber ohne Vorankündigung aus der Kontrolle verloren. Dass der gleiche Fehler auch anderen passiert ist, kann kein Trost sein. Ich hätte ihn vermeiden müssen, ungeachtet der nicht gerade optimalen Vorbereitung.» Wegen einer Terminänderung und der schweren Lebensmittelvergiftung in Le Castellet konnte der Winterthurer Neuling nur etwas mehr als die Hälfte der ursprünglich acht geplanten Testtage absolvieren.

«Dieser Rückschlag wird mich nicht von meinem Weg und meinen Zielen abbringen.» Formel-3-Pilot Jasin Ferati

«Mit Anfangsschwierigkeiten musste ich nicht zuletzt wegen der markant eingeschränkten Arbeit im Simulator rechnen. Eine solche Lehrstunde habe ich aber nicht erwartet», gesteht der 17-Jährige. Mangels Erfahrung habe er im Training noch nicht das komplette Vertrauen ins Auto gewonnen, das gegenüber der Formel-4 viel schneller sei. «Und das sind natürlich nicht die besten Voraussetzungen für die kurzen Qualifyings und die ersten Renneinsätze», bemerkt Ferati.

Er gibt sich kämpferisch: «Dieser Rückschlag wird mich nicht von meinem Weg und meinen Zielen abbringen. Ich werde alles unternehmen, um schon in Barcelona beim zweiten Auftritt im Formel-1-Kalender einen Schritt in die andere Richtung zu machen. Ein Drittel des Startfeldes ist in einer ähnlichen Ausgangslage wie ich und bestimmt in Reichweite.»

Prominentes Umfeld: Jasin Ferati hatte den Standplatz vor der Box von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. PD

