Autorennfahrer aus Winterthur – Jasin Ferati ist der erste Schweizer in diesem Finale Grosse Ehre für Jasin Ferati: Der 19-jährige Winterthurer ist einer von zwölf Anwärtern auf den Titel des «Porsche Junior des Jahres». red

Der Winterthurer Jasin Ferati hofft, bei Porsche weiterhin gefördert zu werden. Foto: Madeleine Schoder

Die guten Leistungen und der Titelgewinn von Jasin Ferati in der Porsche Sprint Challenge Suisse haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Der Fahrer des Schweizer Teams Fach Auto Tech ist als Jüngster von zwölf Kandidaten und als erster Schweizer überhaupt fürs traditionelle Auswahlverfahren von Porsche nominiert worden.

An diesem intensiven Sichtungswettbewerb in Jerez wird der offizielle Porsche-Junior des Jahres ermittelt. «Es war eine unverhoffte und äusserst lehrreiche Verlängerung der Saison», sagt der ambitionierte Winterthurer Nachwuchspilot über das Saisonfinale. «Ich konnte mich gut integrieren und immer besser mit den teils wesentlich erfahreneren Konkurrenten mithalten. Das Ganze war eine coole, phantastisch organisierte Angelegenheit unter Gleichgesinnten.»

Drei Tage lang getestet

Grösster gemeinsamer Nenner aller eingeladenen Kandidaten: Sie sind höchstens 24 Jahre alt und haben im laufenden Jahr mit dem 510 PS starken 911 GT3 Cup einen der über 30 Markenpokalserien von Porsche auf der ganzen Welt in den Top 5 abgeschlossen. In Jerez mussten sie während drei Tagen ihre Fähigkeiten auf und neben Grand-Prix-Strecke unter Beweis stellen. Die Jury bewertet neben den reinen Rundenzeiten und der generellen Performance auf der Strecke auch die Zusammenarbeit mit den Renningenieuren, das Technikverständnis, den Umgang mit den Medien und die Resultate von mentalen und physischen Fitnesstests.

Ein Dutzend darf hoffen Infos einblenden Jasin Ferati (Sz/19), 1. Porsche Sprint Challenge Suisse 2022 Bastian Buus (Dä/19), 4. Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 Kirn Jewiss (GB/20), 1. Porsche Carrera Cup Great Britain 2022 Loek Hartog (NL/20), 5. Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 Harry King (GB/21), 1. Porsche Carrera Cup Benelux 2022 Enzo Elias (Br/21), 1. Porsche Carrera Cup Brazil 2022 Keagan Masters (SA/22, 2. Porsche Carrera Cup Italia 2022 Giorgio Amati (It/23), 4. Porsche Carrera Cup Italia 2022 Kay van Berlo (NL/23), 2. Porsche Carrera Cup North America 2022 Lou Kaliou (China/23), 2. Porsche Carrera Cup Asia 2022 Harri Jones (Au/24), 1. Porsche Carrera Cup Australia 2022 Dorian Boccolacci (Fr/24), 2. Porsche Carrera Cup France 2022

Das beispielhafte Nachwuchsprogramm von Porsche zählt seit fast 26 Jahren zu den erfolgreichsten seiner Art im Motorsport. Es hat vielen Teilnehmern den Weg zu einer professionellen Laufbahn als Werksfahrer geebnet und zahlreiche Weltmeister und Le-Mans-Sieger hervorgebracht. Der Gewinner darf sich über ein Förderpaket und eine weitergehende Unterstützung in der nächsten Saison freuen. Die Bekanntgabe des neuen Porsche-Juniors wird im Rahmen der «Night of Champions» am 17. Dezember im Porsche-Entwicklungszentrum Weissach erfolgen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.