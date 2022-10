Autorennfahrer aus Winterthur – Jasin Ferati macht sich zum Champion Mit neun Punkten Rückstand ist Jasin Ferati zum Saisonfinale des Porsche Sports Cup nach Misano gereist, mit vier Punkten Vorsprung hat der 19-jährige Winterthurer als Rookie den Meistertitel erobert. Peter Lattmann

Jasin Ferati präsentiert seine Trophäen, die er am Wochenende in Misano erobert hat. Foto: PD

Jasin Ferati brauchte in den zwei letzten Sprintrennen das Punktemaximum, um Tabellenführer Jürg Aeberhard noch abfangen zu können. Diese anspruchsvolle Vorgabe erfüllte der Porsche-Förderpilot des Schwyzer Topteams Fach Auto Tech bei optimalen Bedingungen dank zwei souveränen Siegen, der Pole-Position und zwei schnellsten Runden. So konnte er sich in seiner ersten Saison in diesem hochwertigen Championat gleich als Meister feiern lassen.

«Es war ein unglaubliches Gefühl, als ich durchs Ziel gefahren bin», erklärte der Winterthurer. «Ich wusste, dass ich es schaffen konnte, doch bis es soweit war, vergingen Stunden, die ich nie vergessen werde. Jetzt wissen wir auch, dass der Umstieg vom Rennwagen in den Porsche 992 GT3 Cup die richtige Entscheidung war.» Nach dem Gesamtsieg in der Deutschen-Elektro-Kart-Meisterschaft 2019 ist es für Ferati der zweite grosse Erfolg in seiner Karriere.

Da ihn Routinier Aeberhard mit perfekten Starts in beiden Rennen von der Spitze verdrängen konnte, brauchte der Winterthurer zwei Überholmanöver gegen seinen ebenso ehrgeizigen Widersacher, um wieder an die Spitze zu kommen. Auch diese Aufgabe löste brillant, im ersten Rennen schon auf der ersten von 15 Runden, im zweiten gleichenorts in der zweiten Runde. «Ich wusste aus den Trainings und dem Qualifying, dass ich auf dieser Piste schneller fahren konnte, und habe mir deshalb keinen Stress gemacht. Gegen das Rennende wurde es trotzdem hart, denn ich durfte mir wirklich keinen Fehler erlauben. Umso schöner ist es, dass es geklappt hat», meinte er.

Gross war die Begeisterung auch bei Teamchef Alex Fach und dem ganzen Team. «Wir sind extrem stolz, dass wir mit Jasin diesen wertvollen Titel verteidigen konnten, und freuen uns auch über die tollen Fortschritte, die er in der ersten Saison bei uns gemacht hat. Wir wussten, dass Jasin schnell ist. Die zuletzt gezeigte Konstanz hätten wir aber noch nicht zugetraut», sagte der Teamchef, dessen Sohn Alexander die Meisterschaft vor einem Jahr gewonnen hatte. «Nun hoffen wir natürlich, dass es auf diese Art weiter geht.»

Sieg auch im Nachtrennen

Als krönenden Abschluss des erfolgreichen Misano-Wochenendes feierten Jasin Ferati und sein Vorgänger Alexander Fach auch den Klassensieg im nächtlichen Zweistundenrennen, das nicht für die Meisterschaft zählte. Schneller als die beiden jungen Schweizer waren im imposanten Startfeld mit 40 Autos nur die Deutschen Dinkeldein/Seefried, die mit ihrem viel stärkeren Porsche 992 GTR 15,861 Sekunden Vorsprung ins Ziel retteten.

