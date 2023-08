Autorennfahrer aus Winterthur – Jasin Ferati rast auf dem Nürburgring zweimal aufs Podest Jasin Ferati hat sich im Porsche Carrera Cup Deutschland nach vorne gearbeitet. In der Rookie-Wertung belegte der Winterthurer die Ränge 1 und 3, im Hauptfeld gelang ihm die erste Top-10-Klassierung. pl

Allen Grund zur Freude hatte Jasin Ferati am Wochenende auf dem Nürburgring. Foto: PD



Die Verhältnisse auf dem Nürburgring hätten garstiger nicht sein können. Jasin Ferati liess sich davon trotz eines überaus harzigen Trainingsauftakts nicht beeindrucken. Der Winterthurer Rookie holte am Samstag auf der kalten, aber trockenen Piste im ersten Lauf erstmals den Klassensieg bei den Neueinsteigern. Noch beeindruckender war seine Vorstellung tags darauf im strömenden Regen. Darin stürmte er aus der 20. Startposition erstmals in die Top 10 des Hauptfelds und eroberte als Dritter der Rookies einen weiteren Podestplatz. So bescherte er sich das schönste Geschenk zum 20. Geburtstag gleich selber.

«Im Porsche Carrera Cup ganz oben zu stehen und die Schweizer Nationalhymne zu hören, weckte bisher nicht gekannte Gefühle», sagte Ferati nach der Zeremonie. «Diesmal war es nur die Siegerehrung bei den Rookies, irgendwann einmal möchte ich diese auch auf höchster Stufe erleben.» Nur neun Positionen fehlten dazu im zweiten 30-Minuten-Rennen, einer spektakulären, von vielen Zwischenfällen geprägten Regenschlacht, in der er sich geschickt aus den grössten Turbulenzen heraushielt. Tags davor war er vom 17. Startplatz auf Position 13 vorgefahren und hatte sich drei weitere Meisterschaftspunkte im Hauptfeld ergattert.

Millimeterarbeit: Jasin Ferati steuert seinen Porsche um eine Schikane. Foto: PD

Im Fokus des Fahrers des Schwyzer Teams Fach Auto Tech bleibt aber die Jahreswertung der Neulinge, in der er sich mit den Podestplätzen auf der Sprintstrecke des Nürburgrings vom 7. auf den 4. Platz hinter dem Australier Harri Jones sowie den Deutschen Theo Oeverhaus und Vincent Andronaco verbesserte.

«Der Riesenschritt nach vorne ist auch für mich überraschend gekommen. Am ersten Trainingstag nach der langen Rennpause wusste ich nicht so recht, wo ich voll aufs Gaspedal und auf die Bremse treten konnte», meinte Ferati. «Entsprechend dürftig waren die Rundenzeiten. Dennoch bin ich ruhig und konzentriert geblieben und trotz der ständig wechselnden Wetterverhältnisse Schritt um Schritt vorangekommen. Ich habe mich dank Anpassungen im mentalen Bereich immer wohler gefühlt im gewohnt gut vorbereiteten Auto. Die im Qualifying heraus gefahrenen Startpositionen waren noch nicht das Gelbe vom Ei, weckten aber Hoffnungen. Und diese haben sich in beiden Rennen erfüllt.»

Ein neues Gefühl an der Siegerehrung: Jasin Ferati gewann im ersten Rennen des Wochenendes die Rookie-Wertung. Foto: PD

