Autorennfahrer aus Winterthur – Jasin Ferati wagt den Schritt in die Formel 3 Der 17-jährige Jasin Ferati startet 2021 für das Team Monolite Racing in der Formula Regional by Alpine. Höhepunkte der neuen Meisterschaft sind die Formel-1-Rahmenrennen in Monaco und Barcelona. Peter Lattmann

Jasin Ferati und sein neues Gefährt. Die Testfahrten beginnen Mitte März in Imola. PD

Nach dem Premierenjahr in der Formel 4 ist der Aufstieg in die Formel 3 die mutige, aber logische Fortsetzung der Rennfahrerkarriere von Jasin Ferati. Die Formula Regional by Alpine, entstanden aus der Fusion zwischen dem Eurocup Renault und der alten Formula Regional, ist eine ideale Plattform für ambitionierte Nachwuchsfahrer. Gefahren wird mit Tatuus T-318-Formel-3-Rennwagen, 1,8-Liter-Turbomotoren von Alpine mit 270 PS und Pirelli-Reifen. Zehn Veranstaltungen mit je zwei Rennen auf Formel-1-Strecken stehen auf dem Programm.

Neben Formel-3-Piloten wagen sich viele Talente aus der Formel 4 in die neue Meisterschaft, für die 13 Teams aus Europa berücksichtigt wurden. Ferati trifft als Fahrer des italienischen Team Monolite Racing auf einige Bekannte aus seinen Kart- und Formel-4-Zeiten.

«Ich habe immer gehofft, so weit zu kommen.» Jasin Ferati

«Da ich erst bei der Sitzprobe im Auto Platz nehmen durfte, bin ich sehr gespannt auf die Testfahrten Mitte März in Imola. Dass ich diese Strecke gut kenne und schätze, ist beruhigend», findet der vor dem Lehrabschluss stehende Winterthurer. «Gut finde ich auch, dass mit diesen Rennwagen nicht beliebig trainiert werden kann, sondern nur im Rahmen der limitierten Testtage. So haben alle die gleichen Voraussetzungen, wenn es endlich los geht.»

Ferati hat im neuen Team gute Aufnahme gefunden. «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Die Formula Regional by Alpine ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich habe immer gehofft, so weit zu kommen. Jetzt liegt es an mir, die hoch gesteckten Erwartungen zu erfüllen», betont er. «Dass wir in der neuen Meisterschaft nur noch auf Grand-Prix-Strecken fahren werden, ist etwas ganz Spezielles. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Nürburgring, Spa-Francorchamps oder Zandvoort Bekanntschaft zu schliessen. Am meisten freue ich mich aber auf die Strassen von Monaco. Dort neben der Formel 1 auftreten zu können, finde ich extrem cool.»