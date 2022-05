Es regnete in Strömen, es lag etwas in der Luft. Eine Stunde lang diskutierten die Glarnerinnen und Glarner, und als es nichts mehr zu diskutieren gab, stimmten sie ab. Einmal, zweimal, dreimal. So knapp war es. Der Landammann musste seine Regierungskollegen auf die Bühne bitten, damit sie ihn beim Zählen halfen.

Jungen wie Marco Kistler. Er war damals Medienchef der Juso Glarus und bei der Landsgemeinde mit dabei. Es sei schon recht viel zusammengekommen an diesem Tag im Mai 2007, sagt Kistler. Die engagierte Stimmung im Ring der Landsgemeinde, die tiefe Stimmbeteiligung (die bei Glarner Landsgemeinden oft bei nur zehn Prozent liegt), die Schwäche der Gegner. Diese argumentierten auch damit, dass einem die Jungen immer wieder frech kämen – das dürfe man doch nicht belohnen! Einer war so hässig auf die jungen Menschen, dass er den Antrag stellte, das Stimmrecht per sofort auf neunzehn Jahre zu erhöhen.