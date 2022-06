Wie Kinder Freundschaften verändern – Jede Baby-Ankündigung fühlt sich an wie ein klitzekleiner Abschied Was passiert mit Freundschaften, wenn die einen Eltern werden – und die anderen nicht? Ein ungeschönt ehrlicher Einblick ins Innenleben einer Kinderlosen. Meinung Paulina Szczesniak

Ein ungestörtes Gespräch, wenn Kids dabei sind? Vergessen Sies. Foto: PD

Letzte Woche rief mich eine bis dato kinderlose Freundin an und berichtete aufgeregt, dass sich dieser Zustand in absehbarer Zeit ändern werde. Logisch freue ich mich mit ihr. Aber nicht nur. Am Abend erzählte ich die News meinem Mann – und der sprach aus, was ich dachte: «Another one bites the dust.» Und wieder springt eine über die Klinge.