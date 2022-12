Energiekrise in Winterthur – «Jede Firma braucht einen Notfallplan» Was passiert, wenn Strom und Gas knapp werden? An einem Infoanlass für KMU skizzierte Stadtwerk den Ernstfall. Und warnte vor Gebastel bei Notstrom-Generatoren. Delia Bachmann

Im Ernstfall wird in Winterthur der Strom für grossflächige Gebiete für vier Stunden abgestellt. Im Bild: Der alte Kommandoraum im inzwischen sanierten Unterwerk Neuwiesen. Archivfoto: Heinz Diener

Kommt sie nun, die Mangellage? Im Winter? Im Frühling? Gar nicht? Und was heisst das konkret, wenn Strom und Gas tatsächlich knapp werden? In Winterthur beobachtet eine von Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) geleitete Taskforce die Lage und wappnet sich für die verschiedenen Szenarien. Trotzdem müssen die Firmen für den Ernstfall selbst einen Notfallplan erstellen. Das war die Botschaft, die Stadtwerk Winterthur den KMU-Vertretern am Montag an einem Infoanlass mit auf den Weg gab.