Neue Corona-Teststrategie – Der Bundesrat besänftigt seine Kritiker Selbsttests für alle, und dies erst noch gratis: Mit diesem Strategiewechsel nimmt der Bundesrat politischen Druck von sich weg – und geht gleichzeitig Risiken ein. Fabian Renz , Markus Brotschi

Schüler der Kantonsschule Menzingen ZG bei einem PCR-Test mittels Speichelprobe. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

In Deutschland machte letzten Sommer ein ungewöhnliches Wort die Runde: Wumms. Benutzt hatte es Finanzminister Olaf Scholz, als er sein Corona-Konjunkturpaket vorstellte: Man wolle «mit Wumms aus der Krise» kommen. «Wumms» wurde zum geflügelten Wort für einen plötzlichen Grosseffort, einen Kraftakt zum Ausbruch aus einer misslichen Lage.

Jetzt ist es der Schweizer Bundesrat, der Wumms macht. Eine geschätzte Milliarde Franken beschloss er am Freitag zu investieren: nicht in ein Konjunkturpaket, sondern in eine grundlegende Neuausrichtung seiner Corona-Teststrategie. Diese besteht zukünftig aus den folgenden Eckpfeilern: