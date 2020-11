Die Nummer 1 beim FCW – und Weltmeister Infos einblenden

In den letzten Monaten musste Raphael Spiegel den Spielen des FC Winterthur zusehen, statt als Goalie Treffer zu verhindern. Spiegel hatte sich im Cupspiel gegen den FC Basel einen Muskelriss an den Adduktoren zugezogen und musste daher pausieren.

Diese Woche sollte Spiegel sein Comeback geben, aber alle geplanten Nachholspiele wurden abgesagt. Voraussichtlich wird er am Freitag, 20. November, im Heimspiel gegen den SC Kriens erstmals wieder zwischen den Pfosten stehen.

Spiegel ist in Langendorf bei Solothurn aufgewachsen, vom FC Rüttenen wechselte er via Solothurn früh zu GC und spielte danach in England und in Portugal, bevor er 2018 zum FC Winterthur kam. Der 27-Jährige wohnt mit seiner Frau in Wülflingen und fährt von dort täglich mit dem Velo ins Training.

Sein Vertrag in Winterthur hat der 1,99 Meter grosse Goalie im April bis 2022 verlängert. Spiegel sei für den FCW ein guter bis sehr guter Torhüter, bilanzierte der «Landbote» damals. Und verwies auch auf einen Titel, den ausser Spiegel nur wenige Fussballer in der Schweiz tragen: Weltmeister.

Spiegel gehörte zum U-17-Team, das 2009 in Nigeria Weltmeister wurde. Er blieb als Ersatz für den herausragenden Benjamin Siegrist ohne Einsatz. Über den Titel freut er sich dennoch weiterhin – und in Winterthur ist Spiegel die unbestrittene Nummer 1.