Kantonsspital Winterthur – Jeder 30. Corona-Test ist positiv – Junge stärker betroffen Die Zahl der registrierten Covid-19-Neuinfektionen am KSW steigt weiter an. In den letzten 14 Tagen wurden in Winterthur über 40 neue Corona-Fälle verzeichnet. Thomas Münzel

Schlange stehen für Corona-Tests beim KSW-Triage-Eingang: Momentan sind es vor allem jüngere Personen, die am Coronavirus erkranken. Foto: Enzo Lopardo



Anfang März wurde am Kantonsspital Winterthur erstmals eine Person positiv auf das neue Coronavirus getestet. Jetzt, einige Monate später, hat das KSW bereits über 300 bestätigte Corona-Fälle registriert. Bis Mitte August wurden im Testzentrum neben dem Spitalgebäude über 9000 Verdachtsfälle abgeklärt. Die Positivitätsrate, also der prozentuale Anteil an Corona-Tests, der positiv war, liegt bei 3,3 Prozent. Mit anderen Worten: Im Schnitt ist bis heute jeder 30. Corona-Test am Kantonsspital Winterthur positiv ausgefallen.