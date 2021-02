Wegen des vielen Schnees – Jeder fünfte Baum in Winterthur erlitt Schäden Die starken Schneefälle von Mitte Januar haben an rund einem Fünftel der Bäume im Winterthurer Siedlungsraum erhebliche Schäden verursacht. Die Beseitigung dieser Schäden kostet die Stadt fast eine halbe Millionen Franken.

So präsentierte sich die Stadt am 15. Januar – der nasse Schnee machte den Bäumen zu schaffen. Marc Dahinden

2000 bis 3000 Bäume im Siedlungsraum seien durch die starken Schneefälle vom 13. bis 17. Januar beschädigt worden, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Winterthur. Die Bäume leiden unter Astausbrüchen, gerissenen Teile der Krone und Stammpartien. Teilweise wurden sie gar entwurzelt. Die Schäden betreffen 15 bis 20 Prozent der insgesamt über 14’000 städtischen Bäume im Siedlungsraum. Davon müssen gemäss bisherigem Kenntnisstand rund hundert Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Kosten von 490’000 Franken

Die beschädigten Bäume stehen in Schul- und Parkanlagen, an öffentlichen Strassen, Wegen und auf Plätzen. Darum müssen sie aus Sicherheitsgründen so schnell wie möglich untersucht werden, damit mögliche Gefahren beseitigt werden können. Die Kapazitäten der städtischen Baumpflegespezialisten würden jedoch nicht ausreichen, um die Arbeiten schnell genug zu erledigen, heisst es in der Mitteilung weiter. Aus diesem Grund müssten in den kommenden acht bis neun Wochen zusätzlich externe Spezialisten samt Ausrüstung und Maschinen aufgeboten werden. Der Stadtrat hat dazu die gebundene Ausgabe von 490’000 Franken gutgeheissen.

mcp