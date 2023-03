Pippo Pollina in Winterthur – «Jeder muss für sein Leben zahlen» Sein erster Roman hat eine ganz eigene Musik. Cantautore Pippo Pollina, der in Zürich lebt, spricht über die grossen Fragen der Zeit. Die Mafia. Und darüber, warum man in Deutschland keinen guten Kaffee bekommt. Stefan Busz

Spielt Musik und erzählt Geschichten: Pippo Pollina. Foto: PD

Der Strassenmusiker spielt am Eingang zur Kapellbrücke in Luzern, ein Passant spricht ihn auf die Lieder an: «Eines ist von Lucio Dalla, eines von Edoardo Bennato, das dritte kannte ich nicht.» «Das war von mir», sagt der Musiker aus Palermo, «aber wenn ich über die Runden kommen will, muss ich die Gassenhauer spielen, sonst bleibt keiner stehen.» Die Schweiz sei ganz okay, alte Leute brächten ihm belegte Brote, Frauen lüden ihn zum Kaffee ein. Den kriege man zwar kaum runter, aber was solls. «Ich heisse übrigens Pippo», sagt der Musiker.