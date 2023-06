Biodiversität im Siedlungsraum – Jeder Quadratmeter Blumenwiese zählt Illnau-Effretikon und Lindau ziehen gegen sterile Rasenflächen ins Feld. Mit einer Flyeraktion laden sie Hausbesitzer ein, der Natur mehr Raum zu geben. Almut Berger , Marc Dahinden (Foto)

Marc Weiss setzt sich im Namen der Stadt Illnau-Effretikon für mehr Natur im Siedlungsraum ein. Mit der Anlage von Blumenwiesen wie hier beim Schulhaus Hagen in Illnau geht diese mit gutem Beispiel voran. Foto: Marc Dahinden

«Blumenwiesen und -rasen sind wahre Hotspots der Biodiversität», sagt Marc Weiss. «Sie bieten Nahrung und Lebensraum für zahlreiche Tierarten und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt.» Weiss leitet seit November den Bereich Naturschutz bei der Stadt Illnau-Effretikon. Und er hat den Flyer mit konzipiert, der in diesen Tagen in alle Briefkästen von Illnau-Effretikon und Lindau verteilt wird.