Bevölkerungswachstum – Jeder zehnte Elliker ist 2021 zugezogen Der Kanton Zürich wächst langsamer als in den Vorjahren. Den Bevölkerungszuwachs am stärksten gespürt hat eine kleine Gemeinde im Thurtal. Jonas Gabrieli

Die Gemeinde Ellikon an der Thur grenzt an den Thurgau. Foto: Madeleine Schoder

Um 11,7 Prozent ist die Gemeinde Ellikon an der Thur im letzten Jahr gewachsen, das schreibt das Statistische Amt in einer Medienmitteilung. Per Ende 2021 lebten 1044 Personen im Dorf an der Zürcher Grenze zum Thurgau, 2020 waren es noch 935 gewesen. Grund ist eine grössere Überbauung im Nordosten des Dorfes.